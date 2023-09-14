Греко-римская борьба

Юные ингушские борцы греко-римского стиля успешно выступили на первенстве Краснодара

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Юные борцы греко-римского стиля, представляющие ДЮСШ имени Лейлы Албогачиевой сельского поселения Али-Юрт, успешно выступили на открытом первенстве Краснодара, посвященном заслуженным тренерам России с Кубани.

Как сообщили в администрации Назрановского района, «золото» турнира завоевали Евлоев Абдула, Евлоев Адам, Богатырев Ибрагим, Аушев Хамзат. На вторую ступеньку пьедестала поднялись Евлоев Абдул-Малик, Богатырев Умар.

Отмечается, что в спортивном комплексе «Олимп» выступали юноши 2009-2011 годов рождения из Краснодара, Анапы, Сочи, Ставропольского края, Ингушетии, Калмыкии, Крыма. Призерам состязаний вручили медали и почетные грамоты.

Напомним, соревнования прошли в рамках акции Спорт#Zа#Наших для развития и популяризации греко-римской борьбы, а также привлечения молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

 

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