Юные ингушские борцы классического стиля успешно выступили на открытом турнире в городе Лермонтов

Как сообщили в администрации Назрановского района, по итогам соревнований юные борцы заняли следующие призовые места: «золото» досталось Бачалову Ахмеду, Бачалову Абдулле; «серебро» завоевал Аушев Хамзат; на третью ступеньку пьедестала поднялся Богатырев Умар.

Напомним, открытый турнир по греко-римской борьбе среди юношей был посвящён памяти мастера спорта по рукопашному бою, кандидата в мастера спорта по боевому самбо, подполковника МВД Чиркова Дениса Михайловича. Соревнования проводились в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» и национального проекта «Демография». Турнир собрал внушительный состав из 244 участников, представлявших лучших борцов из Ставропольского края, Чеченской Республики, Республики Ингушетия, Калмыкии, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Северная Осетия-Алания.