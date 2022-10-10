Юные ингушские борцы успешно выступили на открытом республиканском турнире в Ачхой-Мартане
Воспитанники Долаковской спортшколы успешно выступили на открытом республиканском турнире по вольной борьбе среди юношей 2006-2011 годов рождения памяти прославленного борца, мастера спорта международного класса Бекхана Дукваховича Тунгаева.
Юные атлеты из Назрановского района, представляющие СК «Чингиз», стали победителями и призёрами данного турнира.
Так, Дахкильгов Хамзат (35 кг) и Гаракоев Адам (38 кг) завоевали золотые медали. На третью ступеньку пьедестала поднялись Тачиев Амир (41 кг) и Бештоев Джабраил (52 кг). Тренирует ребят Гаракоев Шамиль.