Юные ингушские борцы успешно выступили на первенстве России среди глухих в Мордовии

Ребята заняли первое общекомандное место по греко-римской и второе по вольной борьбе, сообщили в Минспорта региона.

Так, 13-летний воспитанник Сунженской коррекционной школы-интерната Мухаммед-Амин Атигов на этих соревнованиях завоевал «золото». На первенстве России среди глухих он одержал достойную победу над шестью соперниками по вольной и греко-римской борьбе. Еще одну золотую медаль принёс ингушской команде Илез Точиев в весовой категории до 52 кг.

Выезд на первенство в Мордовию был организован Министерством спорта Ингушетии.