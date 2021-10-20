Борьба

Юные ингушские борцы успешно выступили на первенстве России среди глухих в Мордовии

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Юные ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве России по борьбе среди глухих в Саранске.

Ребята заняли первое общекомандное место по греко-римской и второе по вольной борьбе, сообщили в Минспорта региона.

Так, 13-летний воспитанник Сунженской коррекционной школы-интерната Мухаммед-Амин Атигов на этих соревнованиях завоевал «золото». На первенстве России среди глухих он одержал достойную победу над шестью соперниками по вольной и греко-римской борьбе. Еще одну золотую медаль принёс ингушской команде Илез Точиев в весовой категории до 52 кг.

Выезд на первенство в Мордовию был организован Министерством спорта Ингушетии.

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