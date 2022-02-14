Вольная борьба

Юные ингушские борцы вольного стиля успешно выступили на открытом межрегиональном турнире в Гудермесе

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Воспитанники спортклуба «Чингиз» успешно выступили на открытом межрегиональном турнире по вольной борьбе в Гудермесе.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, Адам Осмиев (58 кг) стал победителем данного турнира. «Серебро» завоевал Хамзат Дахкильгов (32 кг), «бронза» у
Муслима Осмиева (38 кг). Тренирует ребят Шамиль Гаракоев.

«Здорово наблюдать за прогрессом наших юных спортсменов. С каждым боем они всё уверенней выступают на различных соревнованиях. Браво, молодцы! Это результат многочасовых тренировок», — отметили наставники спортшколы.

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