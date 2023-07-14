Юные ингушские бойцы ММА, которым меценат Бекхан Барахоев оказал помощь, завоевали 8 золотых медалей в Кисловодске

Как сообщили в парламенте республики, несколько дней назад тренер ММА Джабраил Костоев обратился в адрес Бекхана Барахоева с просьбой о финансировании для участия своих подопечных в соревнованиях, которые будут проходить в городе Кисловодске Ставропольского края.

Депутат Госдумы, понимая важность поддержки молодых талантов, сразу откликнулся на просьбу тренера и оказал финансовую помощь для участия юных бойцов ММА в соревнованиях. Это решение Барахоева оказалось настоящим подарком не только для тренера и его подопечных, но и для всей республики.

На соревнованиях в Кисловодске юные бойцы ММА продемонстрировали высокий уровень подготовки и техники. Они показали свои навыки и умения, получив заслуженные награды. Восемь первых мест и три призовых места — это впечатляющий результат, которым можно гордиться.