Джиу-джитсу

Юные ингушские джитсеры клуба «Панчер» стали призерами турнира в Ростове-на-Дону

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Юные ингушские спортсмены клуба «Панчер» из Дворца спорта «Магас» имени Берда Евлоева стали призерами турнира TWW BJJ EUROPEAN OPEN CHAMPIONSHIP по джиу-джитсу в Ростове-на-Дону.

Команда из Назрани привезла домой два «золота», три «серебра» и две «бронзы». Так, победителями стали Бузуртанов Абабукар и Евлоев Саид. На вторую ступень пьедестала поднялись Цечуев Илез, Цечуев Ислам, Толдиев Сулейман. Третье место заняли Цечоев Магомед и Эльджаркиев Алим.

«Подопечные Ислама Ахильгова в очередной раз показали свою силу воли, железную хватку и талант», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Дворца спорта «Магас».

Напомним, в турнире приняло участие более 1 тыс. борцов из России, Азербайджана, Таджикистана, Турции, Абхазии, Армении, Киргизии.

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