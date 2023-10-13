Юные ингушские джитсеры клуба «Панчер» стали призерами турнира в Ростове-на-Дону

Команда из Назрани привезла домой два «золота», три «серебра» и две «бронзы». Так, победителями стали Бузуртанов Абабукар и Евлоев Саид. На вторую ступень пьедестала поднялись Цечуев Илез, Цечуев Ислам, Толдиев Сулейман. Третье место заняли Цечоев Магомед и Эльджаркиев Алим.

«Подопечные Ислама Ахильгова в очередной раз показали свою силу воли, железную хватку и талант», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Дворца спорта «Магас».

Напомним, в турнире приняло участие более 1 тыс. борцов из России, Азербайджана, Таджикистана, Турции, Абхазии, Армении, Киргизии.