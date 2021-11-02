Юные ингушские дзюдоисты братья Торшхоевы стали призёрами ежегодного турнира в Нальчике

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», на соревнования в Нальчике съехались юноши разных возрастов из регионов России и стран СНГ.

Абу-Бакр Торшхоев выиграл шесть схваток из семи и занял третье место в весовой категории до 42 кг. Юсуф Торшхоев выиграл пять схваток из шести и занял третье место в весовой категории до 30 кг.