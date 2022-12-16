Юные ингушские дзюдоисты готовятся выступить на престижном турнире в Санкт-Петербурге

Как сообщили в администрации Назрановского района, сбор проходит с 4 по 17 декабря, после него юные ингушские дзюдоисты отправятся в Санкт-Петербург на турнир, где поборются за призы олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева.

17 и 18 декабря в Северной столице, в СК «Юбилейный», состоятся Всероссийские юношеские соревнования на призы олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева, в рамках 4-го этапа Санкт Петербургской лиги дзюдо «Аврора» сезона 2022 г.

В первый соревновательный день будут бороться юноши и девушки до 18 лет (2005-2007 г. р.), 18 декабря — до 15 лет (2008-2009 г. р.).

Турнир проводится впервые и приурочен к 10-летию победы заслуженного мастера спорта России, вице-президента Федерации дзюдо Санкт Петербурга Тагира Хайбулаева на Олимпийских играх в Лондоне.