Дзюдо

Юные ингушские дзюдоисты стали призёрами Межрегиональных соревнований «Тропа мужества»

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Юные ингушские спортсмены стали призёрами Межрегиональных соревнований по дзюдо «Тропа мужества».

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», турнир среди юношей 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 г. р. прошёл в Махачкале. В состязаниях приняли участие сильнейшие команды Ставропольского и Краснодарского краёв, Ростовской области, Чечни, Дагестана и Ингушетии.

Так, Магомед Тумгоев занял первое место в весовой категории до 66 кг. Азраил Тумгоев стал первым в весовой категории до 42 кг. Мухаммад Тумгоев поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала в весовой категории до 24 кг. Ахмад Цороев занял третье место в весовой категории до 55 кг. Магомед Цолоев завоевал «бронзу» в весовой категории до 26 кг.

Выступали юные ингушские спортсмены под руководством тренера Магомеда Камурзоева.

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