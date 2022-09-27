Юные ингушские дзюдоисты стали призёрами Межрегиональных соревнований «Тропа мужества»

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», турнир среди юношей 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 г. р. прошёл в Махачкале. В состязаниях приняли участие сильнейшие команды Ставропольского и Краснодарского краёв, Ростовской области, Чечни, Дагестана и Ингушетии.

Так, Магомед Тумгоев занял первое место в весовой категории до 66 кг. Азраил Тумгоев стал первым в весовой категории до 42 кг. Мухаммад Тумгоев поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала в весовой категории до 24 кг. Ахмад Цороев занял третье место в весовой категории до 55 кг. Магомед Цолоев завоевал «бронзу» в весовой категории до 26 кг.

Выступали юные ингушские спортсмены под руководством тренера Магомеда Камурзоева.