Юные ингушские дзюдоисты заняли первое общекомандное место на турнире в Московской области

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», первые места заняли Исмаил Арчаков в весовой категории до 42 кг, Ибрагим Арчаков — до 50 кг, Муслим Газдиев — до 55 кг, Магомед Котиев — до 60 кг. Бронзовые медали завоевали Мейли Костоев в весовой категории до 30 кг, Гирихан Холохоев — до 46 кг.

В соревнованиях приняли участие спортсмены 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009, 2005-2007 годов рождения из Москвы, Московской области, Можайска, Истры, Твери, Торжка, Архангельской области, Республики Ингушетия, Псковской области.