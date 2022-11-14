Дзюдо

Юные ингушские дзюдоисты завоевали золотые медали на межрегиональном турнире в Нальчике

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Воспитанники спортшколы «Чемпион» из сельского поселения Яндаре завоевали золотые медали на межрегиональном турнире по дзюдо среди юношей 2006-2007 г. р., организованном в честь 30-летия ГКУ Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа Олимпийского резерва по дзюдо имени С. Х. Нирова».

По информации администрации Назрановского района, «золото» соревнований в Нальчике досталось Хамхоеву Рахиму (46 кг) и Бокову Исламу (50 кг). Тренируют ребят опытные наставники Цечоев Сулейман и Цечоев Алихан.

Как отметили организаторы состязаний, турнир стал настоящим праздником спорта. Для многих это были первые квалификационные соревнования, и потому юные атлеты прилагали все силы, чтобы взойти на пьедестал почета.

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