Юные ингушские футболисты участвуют в финале Всероссийского фестиваля детского дворового футбола

Турнир проводится по инициативе партии «Единая Россия» в рамках проекта «Детский спорт» при поддержке Российского футбольного союза, Министерства спорта РФ.

В настоящее время в Москве проходит финальный этап III Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6×6. Всего в турнире принимают участие 44 команды со всей России. Коллективы разбиты на восемь групп. В плей-офф выйдут команды, занявшие по итогам группового этапа первое и второе места.

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении «Единой России», республику на соревнованиях представляет команда «Карабулак» из местной спортивной школы.