Гимнастика

Юные ингушские гимнасты успешно выступили на открытых соревнованиях за Кубок Махачкалы

0

Юные ингушские гимнасты заняли первое общекомандное место на открытых соревнованиях за Кубок Махачкалы.

В соревнованиях приняли участие около 50 детей. Помимо местных гимнастов, на помост выходили атлеты из Ингушетии и Москвы. За ходом событий наблюдали олимпийские чемпионы, сообщили дагестанские СМИ. Выступали на турнире юные гимнасты в возрасте от 6 до 12 лет.

«Золото» из Махачкалы привезли Колоев Мухаммад, Толдиев Абубакар, Картоев Али, Сакалов Абдул-Малик и Картоев Сайфулла.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жителя Ингушетии будут судить за убийство отца и сына 19 лет назад
Единороссы призвали жителей Ингушетии принять участие в формировании «народной программы»
В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 54 человек
В аппарате уполномоченного по правам человека в Ингушетии 28 июля пройдет день бесплатной юридической помощи
Ингушский дзюдоист Муса Могушков вступит в борьбу за олимпийские награды 26 июля
Ингушский ФК «Ангушт» выиграл свой очередной матч, заняв первое место в турнирной таблице
В горном районе Ингушетии провели санитарные мероприятия на территориях архитектурных комплексов
В сельском поселении Берд-Юрт Ингушетии обустроили новую детскую площадку
Кабардино-Балкария и Сбер развивают инвестиционные, социальные и цифровые проекты
В Малгобекском районе Ингушетии устраняют последствия крупной аварии на водопроводе
В Ингушетии начинается реорганизация территориальных налоговых органов

Главное

Яндекс.Метрика

 