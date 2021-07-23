Юные ингушские гимнасты успешно выступили на открытых соревнованиях за Кубок Махачкалы

В соревнованиях приняли участие около 50 детей. Помимо местных гимнастов, на помост выходили атлеты из Ингушетии и Москвы. За ходом событий наблюдали олимпийские чемпионы, сообщили дагестанские СМИ. Выступали на турнире юные гимнасты в возрасте от 6 до 12 лет.

«Золото» из Махачкалы привезли Колоев Мухаммад, Толдиев Абубакар, Картоев Али, Сакалов Абдул-Малик и Картоев Сайфулла.