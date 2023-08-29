Каратэ

Юные ингушские каратисты успешно выступили на чемпионате и первенстве Чечни Mix Combat OFC 20

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Юные каратисты из сельского поселения Плиево Назрановского района успешно выступили на чемпионате и первенстве Чеченской Республики Mix Combat OFC 20 — бои по правилам смешанных боевых единоборств.

Как сообщили в администрации района, из числа плиевских бойцов победителями соревнований стали Сакалов Абдул-Малик (42 кг, 11 лет), Сакалов Сулейман (38 кг, 10 лет), Плиев Абдулла (24 кг, 7 лет), Шаухалов Илез (35 кг, 12 лет), Плиев Усман (20 кг, 7 лет). Вторые места заняли Хамхоев Адам (34 кг, 10 лет), Накастхоев Ибрагим (60 кг, 15 лет).

Все эти юные спортсмены представляют спортклуб «Вайнах». Тренирует ребят опытный наставник Шаухалов Абдул-Азит.

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