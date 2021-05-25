Концерт

Юные ингушские музыканты готовятся к концертам в честь Дня России

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Юные ингушские музыканты готовятся к концертам, посвященным празднованию Дня России, который отмечается 12 июня, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Праздничные концерты воспитанников и преподавателей музыкальных школ и школ искусств пройдут во всех творческих учебных заведениях республики.

Так, в детской музыкальной школе Малгобека и детской школе искусств Назрани концерты состоятся 10 июня в 11:00. В этот же день, но в 12:00, концерт пройдет в Карабулакской школе искусств. А 11 июня в 12:00 концерт «Тебе, Россия, посвящаем!» состоится в детской школе искусств Сунженского района.

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