Юные ингушские музыканты примут участие в международных творческих конкурсах

Также, по его словам, юные музыканты готовятся к международному фестивалю-конкурсу «Золотой орёл», который пройдет в Назрани.

Накануне в музыкальной школе состоялось прослушивание учащихся классов фортепиано и эстрадно-джазового пения, где ребята продемонстрировали свой творческий потенциал и подготовку к творческим состязаниям, добавил собеседник.