Юные ингушские музыканты примут участие в международных творческих конкурсах
Учащиеся детской музыкальной школы города Малгобека примут участие в международном творческом конкурсе «Дорогу талантам», который вскоре состоится в Грозном, сообщил нашему изданию представитель Министерства культуры Ингушетии.
Также, по его словам, юные музыканты готовятся к международному фестивалю-конкурсу «Золотой орёл», который пройдет в Назрани.
Накануне в музыкальной школе состоялось прослушивание учащихся классов фортепиано и эстрадно-джазового пения, где ребята продемонстрировали свой творческий потенциал и подготовку к творческим состязаниям, добавил собеседник.