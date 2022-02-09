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Юные ингушские пианистки стали лауреатами международного конкурса «Зимняя фантазия»

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Учащиеся Центральной школы искусств Ингушетии стали лауреатами второй степени VII Международного дистанционного конкурса «Зимняя фантазия», сообщила пресс-служба учреждения.

Воспитанницы преподавателя Аллы Макаровой приняли участие в номинации «фортепианный ансамбль». Квартет в составе Сафии Маматиевой, Дины Хидировой, Сары Дзауровой и Розы

Мамиловой представил на суд жюри «Шампань-токкату» Уильяма Гиллока.

Алла Николаевна Макарова получила благодарственное письмо от председателя жюри конкурса московского Центра творческого развития детей «Мозаика талантов» О. А. Мартыновой.

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