Юные ингушские пловцы успешно выступили на открытом турнире в Нальчике

Как сообщили в Минспорта региона, в категории 50 метров вольным стилем среди спортсменов 2011-2012 годов рождения Медов Абдуллах занял первое место, Льянов Берс стал вторым, Мальсагов Азраил завоевал «бронзу».

В категории 50 метров вольным стилем среди спортсменов 2009-2010 г. р. Угурчиев Магомед занял третье место. В категории 50 метров брассом среди спортсменов 2009-2010 г. р. Льянов Имран взял «серебро». В категории 50 метров брассом среди спортсменов 2011-2012 г. р. Мальсагов Азраил стал третьим. В категории 100 метров комплексным стилем среди спортсменов 2009-2010 г. р. Мартазанов Мухамед занял третье место.

Также команда Ингушетии поднялась на вторую ступеньку пьедестала в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем среди юношей. В составе команды выступили Угурчиев Рахим, Мартазанов Мухамед, Льянов Имран, Угурчиев Магомед.