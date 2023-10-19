Юные ингушские регбисты приняли участие во всероссийском турнире «Кубок Соколова» в Сочи

Отмечается, что на соревнованиях выступали 32 команды, прошедшие отбор на различных турнирах.

Ингушские спортсмены, сыграв 6 матчей, одержали 5 побед при одной ничьей, и в итоге заняли девятое место и первое в «Кубке Сириуса» (среди команд из второго слота турнира).

«Увы, из-за сложного регламента, местами и необоснованного, предусматривающего максимум трех игроков 2012 года (у нас 5 игроков), нашей команде сняли 1 балл в групповом этапе соревнований, что и принесло второе место в группе и дальнейшую борьбу в плей-офф только за девятое место и за «Кубок Сириуса», где «Горцы» безоговорочно выиграли оставшиеся три матча.

Один игрок команды — это Хутиев Сулейман, представляет наш район, он из сельского поселения Ляжги», — сообщил газете «Ингушетия» глава Джейрахского района Ахмед Льянов.

Напомним, на протяжении 20 матчей и трёх турниров РК «Горец» не терпит поражения — 17 побед и 3 ничьи.