Регби

Юные ингушские регбисты приняли участие во всероссийском турнире «Кубок Соколова» в Сочи

0

Команда юных регбистов «Горец» из Ингушетии приняла участие во всероссийском турнире «Кубок Соколова» в Сочи.

Отмечается, что на соревнованиях выступали 32 команды, прошедшие отбор на различных турнирах.

Ингушские спортсмены, сыграв 6 матчей, одержали 5 побед при одной ничьей, и в итоге заняли девятое место и первое в «Кубке Сириуса» (среди команд из второго слота турнира).

«Увы, из-за сложного регламента, местами и необоснованного, предусматривающего максимум трех игроков 2012 года (у нас 5 игроков), нашей команде сняли 1 балл в групповом этапе соревнований, что и принесло второе место в группе и дальнейшую борьбу в плей-офф только за девятое место и за «Кубок Сириуса», где «Горцы» безоговорочно выиграли оставшиеся три матча.

Один игрок команды — это Хутиев Сулейман, представляет наш район, он из сельского поселения Ляжги», — сообщил газете «Ингушетия» глава Джейрахского района Ахмед Льянов.

Напомним, на протяжении 20 матчей и трёх турниров РК «Горец» не терпит поражения — 17 побед и 3 ничьи.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии принял участие в праздничном мероприятии к 31-летию УФСБ по региону
Судебные приставы Ингушетии и госавтоинспекторы в Назрани выявляли должников
Противники «умной» системы учета электроэнергии в Ингушетии меняют мнение
В Джейрахском районе Ингушетии найден древний склеп
Жители части Назрани останутся без воды из-за ремонта на водозаборе
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Инарки
В Малгобеке появится новая спортплощадка
Торгующие алкоголем магазины закрыли власти Назрани после обращения жителей улицы Газдиева
День открытых дверей провели для старшеклассников в СУ СКР по Ингушетии
В Назрани пройдет боксерский турнир среди молодежи «Бьем по негативу четко»
Мухаммед Гантемиров из Ингушетии стал победителем всероссийского турнира в Нальчике

Главное

Яндекс.Метрика

 