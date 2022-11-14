Шахматы

Юные ингушские шахматисты стали призерами первенства СКФО в Нальчике

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Юные ингушские шахматисты стали призерами первенства СКФО, проходившем в столице Кабардино-Балкарии во всех категориях.

По информации Минспорта республики, соревнования проходили среди детей, юношей и девушек в трёх категориях: классика, рапид, блиц.

В категории «классика» 1 место заняли Гойгов Идрис (мальчики до 9 лет), Даурбекова Зинаида (девочки до 15 лет). А Даурбекова Мадина среди девочек до 17 лет заняла призовые места во всех трёх категориях — 3 место (классика) ,1 место (блиц) и 2 место (рапид).

В категории «блиц» отличились: 2 место — Харсиева Алия (девочки до 13 лет),3 место — Аушев Эмин (мальчики до 9 лет), 3 место — Мурзабеков Имран (мальчики до 9 лет). В категории «рапид» среди девочек до 15 лет: 1 место — Харсиева Алия, 2 место — Даурбекова Зинаида. Тренируют ребят: Эльджеркиев Муса и Даурбеков Мурад.

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