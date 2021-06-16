Юные ингушские спортсмены из Германии стали призёрами международного турнира по дзюдо
Юные ингушские спортсмены из Германии, выступающие за немецкую школу дзюдо Kano Bremerhaven, стали призёрами Международного турнира по дзюдо SOLANIN CUP 2021.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в польском городе Нова-Суль. В турнире приняли участие юные дзюдоисты из Дании, Латвии, Германии, Нидерландов, Казахстана, Бельгии и др.
На этих международных соревнованиях Адам Саутиев и Ислам Матиев заняли вторые места, Мансур Саутиев — третье место.