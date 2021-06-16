Дзюдо

Юные ингушские спортсмены из Германии стали призёрами международного турнира по дзюдо

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Юные ингушские спортсмены из Германии, выступающие за немецкую школу дзюдо Kano Bremerhaven, стали призёрами Международного турнира по дзюдо SOLANIN CUP 2021.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в польском городе Нова-Суль. В турнире приняли участие юные дзюдоисты из Дании, Латвии, Германии, Нидерландов, Казахстана, Бельгии и др.

На этих международных соревнованиях Адам Саутиев и Ислам Матиев заняли вторые места, Мансур Саутиев — третье место.

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