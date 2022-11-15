Юные ингушские спортсмены стали призерами Всероссийского турнира по вольной борьбе
Воспитанники Долаковской спортшколы стали призёрами Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юношей до 18 лет памяти мастера спорт СССР Дмитрия Хлебникова.
Как сообщили в администрации Назрановского района, юные ингушские спортсмены Шаухалов Халит и Осмиев Адам завоевали на соревнованиях бронзовые награды.
Тренирует ребят опытный наставник Юсуп Аксагов. В состязаниях в городе Старый Оскол приняло участие более 150 спортсменов.
Интересна история турнира. Много лет назад организовал его для детей легендарный борец и тренер Дмитрий Хлебников. Проводился турнир под Новый год, его победителям призы и медали вручали Дед Мороз и Снегурочка. Вскоре он вырос до всероссийского уровня, стал мастерским — для юниоров и взрослых. А для детей Хлебников всё равно организовывал новогодние соревнования.