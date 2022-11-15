Юные ингушские спортсмены стали призерами Всероссийского турнира по вольной борьбе

Как сообщили в администрации Назрановского района, юные ингушские спортсмены Шаухалов Халит и Осмиев Адам завоевали на соревнованиях бронзовые награды.

Тренирует ребят опытный наставник Юсуп Аксагов. В состязаниях в городе Старый Оскол приняло участие более 150 спортсменов.

Интересна история турнира. Много лет назад организовал его для детей легендарный борец и тренер Дмитрий Хлебников. Проводился турнир под Новый год, его победителям призы и медали вручали Дед Мороз и Снегурочка. Вскоре он вырос до всероссийского уровня, стал мастерским — для юниоров и взрослых. А для детей Хлебников всё равно организовывал новогодние соревнования.