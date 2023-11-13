Дзюдо

Юные ингушские спортсмены стали призёрами соревнований по дзюдо в Минеральных Водах

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Воспитанники Нестеровской спортшколы Ингушетии заняли призовые места на межрегиональных состязаниях по дзюдо среди юношей 2011-2016 годов рождения в Ставропольском крае.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, турнир прошел на базе спорткомплекса Главного управления МВД Ставропольского края в г. Минеральные Воды.

Отмечается, что на счету ребят из республики одна серебряная и одна бронзовая медали. Второе место завоевал Мухаммад Хочубаров, а Хабибулла Татриев стал в своей возрастной категории третьим. Тренирует юных спортсменов Рашид Бекбузаров.

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