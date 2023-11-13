Юные ингушские спортсмены стали призёрами соревнований по дзюдо в Минеральных Водах
Воспитанники Нестеровской спортшколы Ингушетии заняли призовые места на межрегиональных состязаниях по дзюдо среди юношей 2011-2016 годов рождения в Ставропольском крае.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, турнир прошел на базе спорткомплекса Главного управления МВД Ставропольского края в г. Минеральные Воды.
Отмечается, что на счету ребят из республики одна серебряная и одна бронзовая медали. Второе место завоевал Мухаммад Хочубаров, а Хабибулла Татриев стал в своей возрастной категории третьим. Тренирует юных спортсменов Рашид Бекбузаров.