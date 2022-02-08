Юные ингушские спортсмены стали призёрами Всероссийских соревнований по дзюдо в Тверской области

Соревнования прошли в городе Торжке Тверской области. В турнире приняли участие 450 юных дзюдоистов из 28 регионов восьми федеральных округов.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Магомед Алгатов (клуб дзюдо ГДК г. Назрань) занял первое место в весовой категории до 55 кг, Азраил Балаев — второе место, Магомед Эсмурзиев — третье место также в этой весовой категории. Ибрагим Цечоев добился третьего места в весовой категории до 60 кг.

Напомним, Борис Алексеевич Воробьёв — Герой России, заслуженный военный лётчик России, почётный гражданин города Торжка, генерал-майор. Он одним из первых в армейской авиации освоил вертолёт Ка-50 «Чёрная акула». Трагически погиб 17 июня 1998 года во время испытательного полёта.