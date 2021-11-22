Юные ингушские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве Федерации боевого самбо России в Твери

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», республику на соревнованиях представляли спортсмены бойцовского клуба «Панчер» под руководством тренера Ислама Ахильгова.

По итогам турнира ингушские спортсмены завоевали пять первых (Галаев Джамбулат,

Эльджаркиев Умар, Толдиев Амир, Галаев Шамиль, Цечоев Ислам), четыре вторых (Мерешков Алим, Цечоев Магомед, Толдиев Сулейман, Цечоев Абдул-Малик) и два третьих места

(Бузуртанов Сайфула, Евлоев Саид).