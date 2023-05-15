Плавание

Юные ингушские спортсмены успешно выступили на открытом первенстве города Махачкалы по плаванию

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Ингушские спортсмены успешно выступили на открытом первенстве города Махачкалы по плаванию среди юниоров и юношей «Спасибо деду за Победу!».

Как сообщили в Минспорта республики, в соревнованиях на базе плавательного бассейна спортивного комплекса «Земфира» принимали участие более 200 спортсменов команд спортивных школ и клубов и других физкультурно-спортивных организаций, в том числе команда Республики Ингушетия в составе девяти спортсменов. Участники соревновались в различных дисциплинах в бассейне.

По итогам соревнований в возрастной категории 2009-2010 г. р. серебряными призёрами стали в дисциплинах «200 метров комплексным плаванием» Мартазанов Мухамед, «50 метров брассом» Льянов Имран, «50 метров баттерфляем» Костоев Абдулла, «50 метров на спине» бронзовую медаль завоевал Костоев Абдулла.

В возрастной категории 2011-2012 г. р. в дисциплине «100 метров брассом» отличился Мальсагов Азраил, который завоевал серебро, а в дисциплине «50 метров брассом» стал бронзовым призером.

Тренирует команду Мальсагов Амерхан — президент Федерации плавания Республики Ингушетия.

 

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