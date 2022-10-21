Тхэквондо

Юные ингушские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо

0

Юные ингушские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо ВТФ на призы спортивного клуба «Чемпион» для мальчиков и девочек до 2011 года рождения.

Как сообщили в Минспорта региона, соревнования прошли в Каспийске (Дагестан). На данном турнире 6 юных спортсменов, представлявших Ингушетию, заняли призовые места.

Так, победителями состязаний стали: Гадаборшев Илез (+65 кг), Цездоев Мансур (37 кг), Эсмурзиев Исмаил (48 кг). «Серебро» завоевал Хидиров Абу-Бакр (37 кг). Камурзоев Исса (45 кг) и Муталиев Абдул-Малик (30 кг) поднялись на третью ступень пьедестала.

В министерстве спорта выразили отдельную благодарность за успехи подопечных тренерскому составу: Комурзоеву Ахмеду, Медову Ахмеду, Хамхоеву Хусену, Цицкиеву Ибрагиму и Камурзоеву Илезу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Причиной задержки пенсии в Ингушетии стало нарушение работы местного отделения ПФР
В Ингушском госуниверситете состоялась встреча ректора со студенческим активом
В Ингушетии чествовали победителей и призера кубка России по СБЕ «ММА»
На 3% увеличился оборот розничной торговли в Ингушетии
В Сунженском районе Ингушетии прошла встреча с добровольцами, решившими принять участие в СВО
Председатель Комтуризма Ингушетии принял участие в форуме «Развитие туристской инфраструктуры»
Лучших «эколят» выбрали в Ингушетии
Жителей Ингушетии приглашают принять участие в «Большом этнографическом диктанте-2022»
Назрановские школьники встретились с именитыми ингушскими спортсменами
Путин проверил ход подготовки мобилизованных на полигоне ЗВО в Рязанской области
В Ингушетии создан оперативный штаб после введения в республике режима базовой готовности

Главное

Яндекс.Метрика

 