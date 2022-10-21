Юные ингушские спортсмены успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Как сообщили в Минспорта региона, соревнования прошли в Каспийске (Дагестан). На данном турнире 6 юных спортсменов, представлявших Ингушетию, заняли призовые места.

Так, победителями состязаний стали: Гадаборшев Илез (+65 кг), Цездоев Мансур (37 кг), Эсмурзиев Исмаил (48 кг). «Серебро» завоевал Хидиров Абу-Бакр (37 кг). Камурзоев Исса (45 кг) и Муталиев Абдул-Малик (30 кг) поднялись на третью ступень пьедестала.

В министерстве спорта выразили отдельную благодарность за успехи подопечных тренерскому составу: Комурзоеву Ахмеду, Медову Ахмеду, Хамхоеву Хусену, Цицкиеву Ибрагиму и Камурзоеву Илезу.