Тхэквондо

Юные ингушские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

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Ингушские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по тхэквондо ВТФ на призы спортивного клуба «Чемпион» в городе Каспийске Дагестана.

Как сообщили в Минспорта республики, в состязаниях приняло участие более 600 спортсменов из 27 регионов страны.

Отмечается, что лучшими в своих весовых категориях и победителями соревнований стали Камурзоев Исса и Аушев Мухаммад-Амин. Серебряные медали завоевали Нальгиев Магомед и Ганиев Муслим. «Бронза» досталась Мержоеву Абдул-Малику.

Юных спортсменов тренируют Комурзоев Ахмед, Цицкиев Ибрагим, Эстамиров Муса, Камурзоев Илез, Камурзоев Абдулах-Усама и Полонкоев Хусен.

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