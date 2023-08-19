Юные ингушские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по тхэквондо

Как сообщили в Минспорта республики, в состязаниях приняло участие более 600 спортсменов из 27 регионов страны.

Отмечается, что лучшими в своих весовых категориях и победителями соревнований стали Камурзоев Исса и Аушев Мухаммад-Амин. Серебряные медали завоевали Нальгиев Магомед и Ганиев Муслим. «Бронза» досталась Мержоеву Абдул-Малику.

Юных спортсменов тренируют Комурзоев Ахмед, Цицкиев Ибрагим, Эстамиров Муса, Камурзоев Илез, Камурзоев Абдулах-Усама и Полонкоев Хусен.