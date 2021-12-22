Юные ингушские спортсмены завоевали две бронзовые медали на турнире по вольной борьбе в Грозном
Ингушские спортсмены завоевали две бронзовые медали на Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Адлана Вараева.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в столице Чеченской Республики городе Грозном.
Азраил Нальгиев занял третье место в весовой категории до 80 кг, Халит Шаухалов (школа борьбы с. п. Долаково) — третье место в весовой категории до 45 кг. Тренирует спортсменов Юсуф Аксагов.