Вольная борьба

Юные ингушские спортсмены завоевали две бронзовые медали на турнире по вольной борьбе в Грозном

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Ингушские спортсмены завоевали две бронзовые медали на Всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей до 18 лет памяти заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Адлана Вараева.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования проходили в столице Чеченской Республики городе Грозном.

Азраил Нальгиев занял третье место в весовой категории до 80 кг, Халит Шаухалов (школа борьбы с. п. Долаково) — третье место в весовой категории до 45 кг. Тренирует спортсменов Юсуф Аксагов.

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