Дзюдо

Юные ингушские спортсмены завоевали золотые медали на турнире по дзюдо в Дагестане

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Воспитанники спортшколы села Плиево завоевали золотые медали на четвертом Международном турнире по дзюдо среди младших юношей в Дагестане, посвящённом памяти трехкратного чемпиона СССР Амирханова Ахмедхана.

Как сообщили в администрации Назрановского района, на соревнованиях в дагестанском селении Новолакское четверо спортсменов из с. п. Плиево стали победителями: Бабхоев Магомед (50 кг), Янарсанов Магомед (46 кг), Осканов Магомед (42 кг), Колоев Магомед (30 кг).

Отмечается, что чемпионы из Ингушетии выиграли главный приз «спортивный велобайк» в своих весовых категориях. Тренируются ребята под руководством Султыгова Магомеда и Гелисханова Ахмеда.

 

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