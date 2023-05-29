Юные ингушские спортсмены завоевали золотые медали на турнире по дзюдо в Дагестане

Как сообщили в администрации Назрановского района, на соревнованиях в дагестанском селении Новолакское четверо спортсменов из с. п. Плиево стали победителями: Бабхоев Магомед (50 кг), Янарсанов Магомед (46 кг), Осканов Магомед (42 кг), Колоев Магомед (30 кг).

Отмечается, что чемпионы из Ингушетии выиграли главный приз «спортивный велобайк» в своих весовых категориях. Тренируются ребята под руководством Султыгова Магомеда и Гелисханова Ахмеда.