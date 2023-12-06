Тхэквондо

Юные ингушские тхэквондисты стали победителями и призерами всероссийских соревнований в Нальчике

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Юные ингушские тхэквондисты успешно выступили на Всероссийских соревнованиях (ВТФ) «Кубок Эльбруса» в столице Кабардино-Балкарии.

В состязаниях в Нальчике приняли участие более 200 спортсменов из 22 регионов, включая сборную команду Ингушетии.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, золотые медали завоевали Боков Асхаб (33 кг) и Аушев Мухаммад-Амин (45 кг).

На вторую ступень пьедестала поднялись Аушев Арби (65 кг), Муталиев Абдул-Малик (33 кг), Эсмурзиев Адам (41 кг) и Нальгиев Мухаммад (34 кг).

Замкнули тройку призеров бронзовые медалисты Албогачиев Магомед-Амин (57 кг), Хуциев Мухаммад (34 кг), Хашиев Мухаммад (32 кг), Муталиев Мухаммад (28 кг) и Камурзоев Башир (26 кг).

Тренируют ребят опытные наставники Комурзоев Ахмед, Медов Ахмед, Хамхоев Хусен, Цицкиев Ибрагим, Шанхоев Ислам, Эстамиров Муса, Полонкоев Хусен, Гагиев Магомед, Камурзоев Илез и Камурзоев Абдулах-Усама.

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