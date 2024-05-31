Спортсмены из Ингушетии стали победителями и призерами межрегиональных соревнований по тхэквондо 

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, в нынешнем году на традиционных соревнованиях в спортшколе Магомеда Джафарова выступили более 450 спортсменов из восьми регионов.

Так, «золото» для своей команды добыли Цездоев Мансур (41 кг), Муталиев Абдул-Малик (33 кг), Мержоев Абдул-Малик (41 кг). На вторую ступень пьедестала в весовой категории до 32 кг поднялся Тебоев Мухаммад. «Бронзу» завоевали Камурзоев Исса (55 кг) и Хидиров Абукар (53 кг).

Подготовили спортсменов опытные тренеры — Хамхоев Хусен, Медов Ахмед, Цицкиев Ибрагим, Гагиев Магомед, Камурзоев Илез, Камурзоев Хамза.