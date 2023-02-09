Юные ингушские тхэквондисты стали призёрами соревнований в Ростове-на-Дону

По информации Минспорта республики, в столицу Донского края приехали 976 спортсменов из 28 регионов Российской Федерации. Ингушетию на состязаниях представляла команда из восьми бойцов.

Отмечается, что бронзу завоевали воспитанники Дворца спорта «Магас» Нальгиев Мухаммад (до 32 кг) и Мачигов Мухаммад (до 30 кг). Тренируют ребят Эстамиров Муса и Полонкоев Хусен.