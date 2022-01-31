Юные ингушские тхэквондисты успешно выступили на межрегиональном турнире «Кубок СКФО»

В соревнованиях приняли участие порядка 200 спортсменов из регионов федерального округа. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, шесть ингушских тхэквондистов стали победителями турнира, восемь — серебряными призёрами.

Первые места заняли Илез Гадаборшев (до 61 кг), Абубакар Хидиров (до 37 кг), Микаил Цуров (до 32 кг), Абдул-Малик Муталиев (до 28 кг), Магомед Нальгиев (до 28 кг) и Мухаммад Муталиев (до 24 кг).

Вторых мест добились Ибрагим Цуров (до 41 кг), Башир Камурзоев (до 22 кг), Абубакар Шанхоев (до 24 кг), Мухаммад Мачигов (до 26 кг), Султан Евлоев (до 28 кг), Дамир Тимурзиев (до 28 кг), Мухаммад Хуциев (до 30 кг) и Адам Эсмурзиев (до 34 кг).

Тренируются ребята под руководством Камурзоева Ахмеда, Полонкоева Султана, Медова Ахмеда, Шанхоева Ислама, Хамхоева Хусена, Муцольгова Тамерлана, Эстамирова Мусы, Гагиева Магомеда, Полонкоева Хусена, Камурзоева Абдулы, Камурзоева Абубакара.