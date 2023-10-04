Юные ингушские тхэквондисты успешно выступили на первенстве в Дагестане

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики, соревнования прошли на базе спортивного комплекса имени Гамидова и собрали более 200 спортсменов со всех субъектов СКФО.

Отмечается, что по итогам состязаний в копилке ингушских бойцов оказались 5 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали.

На первую ступень пьедестала поднялись Хидиров Абу-Бакар (45 кг), Аушев Мухаммад-Амин (45 кг), Эсмурзиев Адам (37 кг), Хуциев Мухаммад (34 кг), Муталиев Абдул-Малик (33 кг).

Серебряными призерами турнира стали Комурзоев Исса (49 кг), Мержоев Абдул-Малик (37 кг), Ганиев Муслим (34 кг), Цездоев Саад (28 кг), Комурзоев Басир (26 кг), Тебоев Азамат (26 кг).

На третью ступень пьедестала поднялись Цездоев Мансур (41 кг), Хашиев Мухаммад (32 кг), Тебоев Мухаммад (30 кг), Муталиев Мухаммад (28 кг).

Спортсменов подготовили опытные наставники Комурзоев Ахмед, Медов Ахмед, Хамхоев Хусен, Цицкиев Ибрагим, Камурзоев Илез, Гагиев Магомед, Камурзоев Абдулах-Усама.