Юные ингушские тхэквондисты успешно выступили на первенстве в Грозном
Ингушские спортсмены успешно выступили на открытом первенстве по тхэквондо (ВТФ) среди юношей 2009-2011 годов рождения и младших юношей (2012-2013 г. р.) в Грозном.
Как сообщили в Минспорта республики, Ингушетию представили более двадцати пяти бойцов. По итогам соревнований на первую ступеньку пьедестала поднялись Боков Асхаб, Хидиров Абу-Бакр, Цуров Ибрагим, Комурзоев Иса, Хуциев Мухаммад, Медов Адам, Муталиев Мухаммад.
Серебро завоевали Нальгиев Мухаммад, Мержоев Абдул-Малик, Муталиев Абдул-Малик, Хашиев Мухаммад, Цездоев Мансур, Эсмурзиев Адам, Аушев Мухаммад-Амин.
Обладателями бронзовых медалей стали Ганиев Муслим, Албогачиев Магомед-Амин, Шанхоев Исмаил, Мошхоев Мухаммад, Тимурзиев Дамир, Хидиров Дени, Комурзоев Магомед-Басир.
Тренерский состав был представлен Комурзоевым Ахмедом, Медовым Ахмедом, Хамхоевым Хусеном, Цицкиевым Ибрагимом, Шанхоевым Исламом, Камурзоевым Илезом, Эстамировым Мусой, Полонкоевым Хусеном, Камурзоевым Хамзатом, Камурзоевым Абдаллах-Усамой.