Тхэквондо

Юные ингушские тхэквондисты завоевали 10 медалей на первенстве СКФО в Нальчике

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Ингушские тхэквондисты завоевали 10 медалей на первенстве СКФО (ВТФ) среди юниоров до 21 года и младших юношей 2012-2013 годов рождения в Нальчике.

По информации Минспорта региона, сборная республики привезла домой четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Триумфаторами первенства стали Аушев Магомед-Амин (41 кг), Хуциев Мухаммад (32 кг), Мачигов Мухаммад (30 кг), Комурзоев Магомед-Басир (24 кг).

Серебряными медалистами стали Нальгиев Мухаммад (32 кг), Комурзоев Басир (26 кг), Медов Адам (34 кг). На третью ступеньку пьедестала поднялись Эсмурзиев Адам (34 кг), Хашиев Мухаммад (30 кг), Муталиев Мухаммад (26 кг).

Тренируются спортсмены под руководством Камурзоева Ахмеда, Медова Ахмеда, Хамхоева Хусена, Цицкиева Ибрагима, Камурзоева Илеза, Эстамирова Мусы, Полонкоева Хусена, Камурзоева Абдуллах-Усама.

Напомним, в Краснодарском крае с 14 по 20 марта стартует первенство России по тхэквондо среди юниоров, к которому ингушские спортсмены начнут готовиться уже со следующей недели.

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