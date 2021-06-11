Фестиваль

Юные ингушские вокалисты стали призерами фестиваля «Величие Кавказских гор»

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Юные вокалисты из сельского поселения Пседах Малгобекского района Амин Пешхоев и Раяна Галаева стали призерами Международного фестиваля-конкурса сценического искусства «Величие Кавказских гор», который прошел в чеченском Аргуне, сообщила пресс-служба Регионального дома народного творчества Ингушетии.

На фестивале воспитанники руководителя вокального кружка сельского Дома культуры Иман Богатыревой представили номера, которые были оценены членами жюри по достоинству. По итогам конкурса Амин Пешхоев и Раяна Галаева были награждены медалями и дипломами первой степени в номинации «Эстрадный вокал».

«Такого рода фестивали — прекрасная возможность испытать способности детей. Они дают стимул для дальнейшего развития, оттачивания навыков и приобретения новых знаний, позволяют талантливым ребятам продемонстрировать свои вокальные способности», — отметила художественный руководитель РДНТ Эсет Абдурзакова.

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