Юные ингушские вокалисты стали призерами фестиваля «Величие Кавказских гор»

На фестивале воспитанники руководителя вокального кружка сельского Дома культуры Иман Богатыревой представили номера, которые были оценены членами жюри по достоинству. По итогам конкурса Амин Пешхоев и Раяна Галаева были награждены медалями и дипломами первой степени в номинации «Эстрадный вокал».

«Такого рода фестивали — прекрасная возможность испытать способности детей. Они дают стимул для дальнейшего развития, оттачивания навыков и приобретения новых знаний, позволяют талантливым ребятам продемонстрировать свои вокальные способности», — отметила художественный руководитель РДНТ Эсет Абдурзакова.