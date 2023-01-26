Юные краеведы Ингушетии готовятся к финалу регионального этапа конкурса «Отечество»

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В Ингушетии 19 февраля состоится финал регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество», сообщили в Центре детско-юношеского туризма и краеведения Малгобекского района, который является организатором мероприятия в регионе.

Финальное состязание пройдет в пятнадцатой школе села Средние Ачалуки, которая является одной из лучших школ республики по оснащению современной техникой. Юные краеведы и знатоки истории малой родины, вышедшие в финал, смогут достойно представить результаты своих трудов на суд жюри. Работы, занявшие призовые места, примут участие в федеральном этапе конкурса.

По словам собеседника, в этот день здесь будет дан старт Всероссийской акции «Вахта памяти — 2023», поисковый отряд «Малгобек» планирует представить выставку артефактов периода Великой Отечественной войны «Стрелковое оружие Победы». Также региональное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых» примет в свои ряды самых успешных учеников школы.

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