Юные пианистки из Ингушетии стали дипломантами первой степени международного конкурса имени Баха

Конкурс прошел в заочном формате. Воспитанницы Аллы Николаевны Макаровой выступили дуэтом в номинации «Инструментальное творчество. Фортепиано».

За высокое исполнительское мастерство девочки были награждены также специальным призом и сертификатами на обучение в Академии иностранных языков MLA.

Как рассказали газете «Ингушетия» в ЦШИ, Роза Мамилова и Дина Хидирова примут участие в очных конкурсах, которые пройдут в январе, феврале и марте в Санкт-Петербурге, Ярославле и Казани, где юные пианистки также выступят дуэтом.