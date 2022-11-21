Юные пианистки из Ингушетии стали дипломантами первой степени международного конкурса имени Баха

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Юные таланты Центральной школы искусств Ингушетии Дина Хидирова и Роза Мамилова стали дипломантами первой степени I Международного конкурса композиторов и пианистов имени И. С. Баха, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Конкурс прошел в заочном формате. Воспитанницы Аллы Николаевны Макаровой выступили дуэтом в номинации «Инструментальное творчество. Фортепиано».

За высокое исполнительское мастерство девочки были награждены также специальным призом и сертификатами на обучение в Академии иностранных языков MLA.

Как рассказали газете «Ингушетия» в ЦШИ, Роза Мамилова и Дина Хидирова примут участие в очных конкурсах, которые пройдут в январе, феврале и марте в Санкт-Петербурге, Ярославле и Казани, где юные пианистки также выступят дуэтом.

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