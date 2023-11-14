Самбо

Юные самбисты из села Али-Юрт Ингушетии завоевали золотые медали на республиканском турнире

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Воспитанники ДЮСШ имени альпинистки Лейлы Албогачиевой сельского поселения Али-Юрт добились хороших результатов на первенстве Ингушетии по самбо.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, соревнования прошли в сельском поселении Плиево, это был отбор на первенство СКФО.

Юные спортсмены показали высокий уровень мастерства. Так, золотые медали завоевали Евлоев Абдул-Малик, Добриев Мухаммад, Евлоев Ильяс. На вторую ступень пьедестала поднялись Дзейтов Магомед, Нальгиев Магомед, Евлоев Солях, Албогачиев Мухаммад. Бронза досталась Гагиеву Рамазану.

«Мы рады, что создали площадку, где талантливые спортсмены со всех уголков республики могут продемонстрировать свое мастерство и вдохновить новое поколение заниматься этим прекрасным видом спорта», — отметили организаторы турнира

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