Юные самбисты Назрановского района успешно выступили на первенстве Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, соревнования прошли в городе Назрани и стали отбором на первенство СКФО.

Так, золото турнира завоевали Оздоев Рашид, Дзейтов Магомед, Гагиев Хасан. Второе место заняли Гагиев Рамзан, Евлоев Абдул-Малик. На третью ступеньку пьедестала поднялись Гагиев Ислам и Евлоев Рахим.