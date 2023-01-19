Самбо

Юные самбисты Назрановского района успешно выступили на первенстве Ингушетии

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Юные борцы из спортшколы имени Лейлы Албогачиевой сельского поселения Али-Юрт успешно выступили на первенстве Ингушетии по самбо.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, соревнования прошли в городе Назрани и стали отбором на первенство СКФО.

Так, золото турнира завоевали Оздоев Рашид, Дзейтов Магомед, Гагиев Хасан. Второе место заняли Гагиев Рамзан, Евлоев Абдул-Малик. На третью ступеньку пьедестала поднялись Гагиев Ислам и Евлоев Рахим.

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