Состязания среди детей, юношей и девушек проходили в трех категориях — классика, рапид и блиц.

Лейла Албогачиева стала победительницей турнира в категории «рапид» среди девочек в возрасте до 9 лет, а также завоевала «бронзу» в категории «блиц». Амир Аушев занял второе место в категории «блиц» среди мальчиков до 9 лет и третье место в категории «рапид». Девятилетняя Хава Евлоева заняла третье место в категории «рапид».

Тренируются юные медалисты под руководством Мусы Плиева.