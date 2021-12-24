Шахматы

Юные шахматисты из Центра культурного развития Магаса — одни из лучших в СКФО

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Представители шахматной школы «Падишах» Центра культурного развития г. Магаса стали победителями и призерами первенства СКФО, которое прошло в Ставропольском крае, сообщила пресс-служба учреждения.

Состязания среди детей, юношей и девушек проходили в трех категориях — классика, рапид и блиц.

Лейла Албогачиева стала победительницей турнира в категории «рапид» среди девочек в возрасте до 9 лет, а также завоевала «бронзу» в категории «блиц». Амир Аушев занял второе место в категории «блиц» среди мальчиков до 9 лет и третье место в категории «рапид». Девятилетняя Хава Евлоева заняла третье место в категории «рапид».

Тренируются юные медалисты под руководством Мусы Плиева.

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