Шахматы

Юные шахматисты из Ингушетии успешно выступили на Кубке России «Надежда Астрахани»

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Юные любители самой интеллектуальной игры Халид Келигов и Эмин Аушев успешно выступили на проходившем со 2 по 14 августа в Астрахани фестивале. Об этом «Ингушетии» сообщили в пресс-службе региональной Федерации шахмат.

По информации собеседника нашего издания, ингушские шахматисты приняли участие в проводимой в рамках фестиваля турнире по классическим шахматам.

Халид Келигов из школы «Падишах» стал победителем данного турнира в возрастной группе детей 2011 года рождения и младше. Эмин Аушев из клуба «Магас» занял второе место в возрастной группе спортсменов 2007 года рождения и моложе.

Победители состязаний были награждены кубками и грамотами.

Отметим, что фестиваль шахмат «Надежда Астрахани» проводится ежегодно на протяжении уже 15 лет. Участие в нем традиционно принимают шахматисты из разных регионов нашей страны.

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