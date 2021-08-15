Юные шахматисты из Ингушетии успешно выступили на Кубке России «Надежда Астрахани»

По информации собеседника нашего издания, ингушские шахматисты приняли участие в проводимой в рамках фестиваля турнире по классическим шахматам.

Халид Келигов из школы «Падишах» стал победителем данного турнира в возрастной группе детей 2011 года рождения и младше. Эмин Аушев из клуба «Магас» занял второе место в возрастной группе спортсменов 2007 года рождения и моложе.

Победители состязаний были награждены кубками и грамотами.

Отметим, что фестиваль шахмат «Надежда Астрахани» проводится ежегодно на протяжении уже 15 лет. Участие в нем традиционно принимают шахматисты из разных регионов нашей страны.