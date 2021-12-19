Юные шахматисты из Ингушетии успешно выступили на турнире в Ставропольском крае

По информации собеседника нашего издания, состязания среди детей, юношей и девушек проходили в трех категориях — классика, рапид и блиц.

Лейла Албогачиева из шахматной школы «Падишах» стала победительницей турнира в категории «Рапид» среди девочек в возрасте до 9 лет, а также завоевала «бронзу» в категории «блиц». Девятилетняя Хава Евлоева также представляющая школу «Падишах», заняла третье место в категории «Рапид».

Алия Харсиева из спорт-клуба «Ади-Ахмад» заняла первое место в категории «Рапид». среди девочек до 13 лет, а также заняла второе и третье места в категориях «Блиц» и «Классика» соответственно.

Победу в категории «Блиц» праздновала коллега Алии по клубу Зинаида Даурбекова. Ей же досталось «серебро» в категории «Классика». Еще одна представительница клуба «Ади Ахмад», Мадина Даурбекова, стала серебряным призером в категориях «Классика» и «Блиц» среди девушек в возрасте до 15 лет.

Амир Аушев из шахматной школы «Падишах» занял второе место в категории «Блиц» среди мальчиков до 9 лет и третье место в категории «Рапид», а Халид Келигов стал серебряным призером в категории «Рапид» среди мальчиков до 11 лет и бронзовым призером в категории «Классика».

Тренируются юные медалисты под руководством Мусы Плиева, Мурада Даурбекова, Джабраила Дебзиева и Руслана Чемурзиева.