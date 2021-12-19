Шахматы

Юные шахматисты из Ингушетии успешно выступили на турнире в Ставропольском крае

0

Представители шахматных школ Ингушетии стали победителями и призерами первенства СКФО, которое накануне завершилось в Ставропольском крае, сообщили нашей газете в пресс-службе региональной федерации шахмат.

По информации собеседника нашего издания, состязания среди детей, юношей и девушек проходили в трех категориях — классика, рапид и блиц.

Лейла Албогачиева из шахматной школы «Падишах» стала победительницей турнира в категории «Рапид» среди девочек в возрасте до 9 лет, а также завоевала «бронзу» в категории «блиц». Девятилетняя Хава Евлоева также представляющая школу «Падишах», заняла третье место в категории «Рапид».

Алия Харсиева из спорт-клуба «Ади-Ахмад» заняла первое место в категории «Рапид». среди девочек до 13 лет, а также заняла второе и третье места в категориях «Блиц» и «Классика» соответственно.

Победу в категории «Блиц» праздновала коллега Алии по клубу Зинаида Даурбекова. Ей же досталось «серебро» в категории «Классика». Еще одна представительница клуба «Ади Ахмад», Мадина Даурбекова, стала серебряным призером в категориях «Классика» и «Блиц» среди девушек в возрасте до 15 лет.

Амир Аушев из шахматной школы «Падишах» занял второе место в категории «Блиц» среди мальчиков до 9 лет и третье место в категории «Рапид», а Халид Келигов стал серебряным призером в категории «Рапид» среди мальчиков до 11 лет и бронзовым призером в категории «Классика».

Тренируются юные медалисты под руководством Мусы Плиева, Мурада Даурбекова, Джабраила Дебзиева и Руслана Чемурзиева.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
При столкновении трех автомобилей в Ингушетии пострадали четыре человека
В Ингушетии загорелся легковой автомобиль
Худрук республиканского дома народного творчества Ингушетии удостоена премии правительства России
Ингушские боксеры завоевали 4 награды на турнире в Кабардино-Балкарии
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 85 человек
Боксер Альберт Хамхоев продлил беспроигрышную серию до восьми боев
43 земельных участка отведено в Ингушетии под строительство социальных объектов
Число безработных в Ингушетии сократилось почти на 15 тыс. человек
Парламентарии Ингушетии оказали материальную помощь одинокой женщине для улучшения жилищных условий
В Ингушском госуниверситете прошел форум «Северный Кавказ-2030: цифровая трансформация»
Спикер парламента Ингушетии оплатил дорогостоящее лечение детей с ДЦП и аутизмом

Главное

Яндекс.Метрика

 