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Юные скрипачки из Ингушетии стали лауреатами международного конкурса искусств «Зимняя сказка»

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Юные скрипачки из Ингушетии Ясмина Тутаева и Заида Аушева стали лауреатами первой степени международного конкурса искусств «Зимняя сказка», прошедшего в Москве в начале декабря.

Как сообщила пресс-служба Центральной школы искусств Ингушетии, воспитанницы преподавателя Галины Дружининой представили своё исполнительское мастерство в номинации «Струнно-смычковые инструменты».

Девочки получили дипломы победителей и сертификаты для участия в проектах первого полугодия 2023 года, а педагогу были направлены благодарственные письма от генерального директора конкурса Е. А. Нечаевой и председателя жюри конкурса, председателя Союза педагогов дополнительного образования Николая Зенина.

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