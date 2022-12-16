Юные скрипачки из Ингушетии стали лауреатами международного конкурса искусств «Зимняя сказка»
Юные скрипачки из Ингушетии Ясмина Тутаева и Заида Аушева стали лауреатами первой степени международного конкурса искусств «Зимняя сказка», прошедшего в Москве в начале декабря.
Как сообщила пресс-служба Центральной школы искусств Ингушетии, воспитанницы преподавателя Галины Дружининой представили своё исполнительское мастерство в номинации «Струнно-смычковые инструменты».
Девочки получили дипломы победителей и сертификаты для участия в проектах первого полугодия 2023 года, а педагогу были направлены благодарственные письма от генерального директора конкурса Е. А. Нечаевой и председателя жюри конкурса, председателя Союза педагогов дополнительного образования Николая Зенина.