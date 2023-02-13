Панкратион

Юные спортсмены из Ингушетии успешно выступили на чемпионате СКФО по панкратиону

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Представители спортклуба «Эскар» из сельского поселения Яндаре успешно выступили на чемпионате и первенстве СКФО по панкратиону официальной версии UWW в г. Шали (ЧР).

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, юные бойцы заняли одно первое, два вторых и пять третьих мест.

По результатам состязаний все 8 спортсменов прошли отбор на чемпионат и первенство России по панкратиону в г. Санкт-Петербурге.

Отбор прошли Амерхан Мержоев, Абубакар Мальсагов, Ислам Мейриев, Магомед Костоев, Саламхан Костоев, Абдуллах Костоев, Анзор Евлоев, Ислам Евлоев.

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