Юные спортсмены из Назрановского района Ингушетии добились успехов в легкоатлетическом забеге
Юные спортсмены из Назрановского района добились хороших результатов в легкоатлетическом забеге, приуроченном к Всероссийскому дню бега «Кросс нации».
Так, воспитанники Долаковской спортивной школы стали победителями и призёрами данных соревнований. Отличились следующие ребята: Манкиев Исмаил (среди малышей), Гаракоев Исмаил (среди юношей), Доурбеков Рамазан (среди юношей), Манкиев Ахмед (среди юниоров).
Тренер — Манкиев Исраил. Цуров Адам занял третье место среди взрослых.
Основная цель соревнования, организованного Минспорта Ингушетии, — это пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой жителей республики, и прежде всего молодежи.