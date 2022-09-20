Юные спортсмены из Назрановского района Ингушетии добились успехов в легкоатлетическом забеге

Так, воспитанники Долаковской спортивной школы стали победителями и призёрами данных соревнований. Отличились следующие ребята: Манкиев Исмаил (среди малышей), Гаракоев Исмаил (среди юношей), Доурбеков Рамазан (среди юношей), Манкиев Ахмед (среди юниоров).

Тренер — Манкиев Исраил. Цуров Адам занял третье место среди взрослых.

Основная цель соревнования, организованного Минспорта Ингушетии, — это пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям физической культурой жителей республики, и прежде всего молодежи.