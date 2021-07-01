Юные спортсмены из Сунженского района Ингушетии успешно выступили на клубном турнире по вольной борьбе
Воспитанники физкультурно-оздоровительного комплекса сельского поселения Троицкое добились хороших результатов на первенстве по вольной борьбе одного из наиболее крупных спортивных сообществ Ингушетии — спортклуба «Чингиз».
Соревнования проходили в школе олимпийского резерва в Назрани. Комплекты медалей разыгрывались среди юных атлетов 2006, 2007, 2008 годов рождения.
«Ребята из Троицкого завоевали два первых и два третьих места. Ахмед Батыров и Адам Гагиев стали обладателями «золота», бронзовые награды у Бей-Али Тутаева и Саида Мержоева», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района.
По итогам турнира определись спортсмены сборной клуба «Чингиз» по заявленным возрастам.